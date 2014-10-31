Замглавы Приморья проверил ход восстановительных работ после летнего наводнения в Хасанском районе
Села Барабаш и Безверхово наиболее сильно пострадали от наводнения летом этого года. Врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников оценил, как идет расчистка русел рек Барабашевка, Амба и Филипповка. Как сообщили в администрации Приморья, на эти цели из краевого бюджета направлено 40 миллионов рублей, благодаря которым до конца года расчистят 12 километров проблемных участков рек. Сейчас здесь работает тяжелая техника, которая убирает наносы мусора и завалы.
Замгубернатора проверил и качество ремонта мостов на автодороге между селами Безверхово и Перевозная. Здесь в августе на десятикилометровом участке дороги были размыты два мостовых сооружения. Один мост восстановлен с применением новых технологий – с помощью водопропускной трубы диаметром 3,5 метра. Восстановление другого – капитального – потребовало более серьезных решений – замены поврежденных элементов и укрепления мостового сооружения в целом.
«На данный момент строительные работы идут по графику. К концу года восстановленный мост будет введен в эксплуатацию», – доложили Олегу Мельникову дорожники.
В селе Безверхово сейчас восстанавливают поврежденные участки дорог общей протяженностью около 10 километров, уже устранены последствия схода селя, отремонтированы пострадавшие от грязевого потока квартиры в жилом доме и придомовая территория. Врио вице-губернатора поручил местной администрации уделить особое внимание благоустройству территорий образовательных учреждений.
Также Олег Мельников провел встречу с жителями села.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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