В Безверхово организуют паромную переправу на время ремонта мостов
В селе Безверхово Хасанского района после ЧС отремонтируют многоквартирный дом и организуют паромную переправу. Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время визита в муниципалитет, — сообщили «Вестям: Приморье» в администрации Приморского края.
В селе Безверхово в доме по адресу Советская, 8, селевой поток смыл придомовую территорию, выбил окна, залил первые этажи и подвал. Устранять последствия стихии жителям помогают пожарные бригады.
Олег Кожемяко подчеркнул, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
«Нужно подготовить сметы, заключить контракты с ремонтными организациями. Сделать капитальный ремонт первого этажа, подъездов, подвала. Эти работы вы должны организовать, а мы их профинансируем с условием авансового платежа», – поставил задачу местной власти Губернатор края.
Кроме того, по его словам, на время ремонта мостов в село будет организована паромная переправа по маршруту Владивосток – Безверхово.
Также Олег Кожемяко осмотрел состояние дорог в поселке Славянка. Прошедшие дожди нанесли большой ущерб дорожному покрытию, тротуарам. Сейчас в поселке чистят ливневки, пожарные откачивают воду из подвалов домов.
На совещании в Администрации Хасанского района Олег Кожемяко дал поручение предоставить все необходимые документы для проведения аварийно-восстановительных работ по дорожному полотну и водоотводным каналам.
«Заключите контракты с подрядными организациями. Мы поможем с финансированием. Кроме того, необходимо помочь местному населению в уборке дворов, в особенности людям пожилого возраста», – заявил глава Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.11.2018 Олег Кожемяко: Будем делать по десять мостов в год
-
22.08.2019 Строительство моста через реку Соколовка в Лазовском районе начнут в 2020 году
-
02.08.2018 На юге Приморья объявлена предчрезвычайная ситуация
-
13.06.2019 Власти Приморья хотят вести ремонт до 30 мостов в год
-
19.08.2019 Губернатор Приморья поставил задачу нормализовать ситуацию в Уссурийске в течение недели
-
23.07.2019 Олег Кожемяко: Власти должны нести ответственность перед гражданами
Добавить комментарий