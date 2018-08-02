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В Безверхово организуют паромную переправу на время ремонта мостов

В Безверхово организуют паромную переправу на время ремонта мостов

Фото: Администрация ПК

В селе Безверхово Хасанского района после ЧС отремонтируют многоквартирный дом и организуют паромную переправу. Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время визита в муниципалитет, — сообщили «Вестям: Приморье» в администрации Приморского края. 

В селе Безверхово в доме по адресу Советская, 8, селевой поток смыл придомовую территорию, выбил окна, залил первые этажи и подвал. Устранять последствия стихии жителям помогают пожарные бригады.

Олег Кожемяко подчеркнул, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

«Нужно подготовить сметы, заключить контракты с ремонтными организациями. Сделать капитальный ремонт первого этажа, подъездов, подвала. Эти работы вы должны организовать, а мы их профинансируем с условием авансового платежа», – поставил задачу местной власти Губернатор края.

Кроме того, по его словам, на время ремонта мостов в село будет организована паромная переправа по маршруту Владивосток – Безверхово.

Также Олег Кожемяко осмотрел состояние дорог в поселке Славянка. Прошедшие дожди нанесли большой ущерб дорожному покрытию, тротуарам. Сейчас в поселке чистят ливневки, пожарные откачивают воду из подвалов домов.

На совещании в Администрации Хасанского района Олег Кожемяко дал поручение предоставить все необходимые документы для проведения аварийно-восстановительных работ по дорожному полотну и водоотводным каналам.

«Заключите контракты с подрядными организациями. Мы поможем с финансированием. Кроме того, необходимо помочь местному населению в уборке дворов, в особенности людям пожилого возраста», – заявил глава Приморья.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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