Около 90 млн. рублей из краевого бюджета направят на ликвидацию последствий стихии в Хасанском районе

Ход работ по восстановлению дорожной и коммунальной инфраструктуры после прошедших в августе ливней губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил в Хасанском районе в воскресенье, 8 сентября.

Как сообщили в администрации края, глава региона осмотрел восстановленные проезды на участке дороги Безверхово–Перевозная. Именно село Безверхово в Хасанском районе наиболее сильно пострадало от стихии. Несмотря на то, что проезд транспорта восстановлен, работы еще продолжаются.

В ближайшие дни дорожники начнут укладку водопропускной трубы диаметром три метра на одном из участков, что позволит обеспечить проход воды во время наводнений без разрушения полотна.

Дополнительно будут отсыпаны и некоторые пострадавшие участки дороги – соответствующее поручение губернатор дал директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктору Свяченовскому. Еще одно поручение касалось выработки быстрой технологии строительства мостов.

Олег Кожемяко подчеркнул, что Хасанский район получит средства на ремонт пострадавших участков. Кроме того, в следующем году за счет краевого бюджета будет отремонтирована трасса по направлению в муниципалитет и восстановлена дорога в Безверхово, ведущая к амбулатории и пляжу.

«По дороге в Хасанский район идет большой поток транспорта, особенно в летний период. Ямочный ремонт, конечно, проводится, но уже понятно, что текущих объемов финансирования недостаточно. Поэтому на следующий год запланируем средства на приведение этой дороги в порядок – за два года полностью отремонтируем», – заявил руководитель Приморья.

В ходе рабочей поездки губернатор побывал в доме №8 по улице Советской в Безверхово – из-за схода селя были повреждены подъезд и несколько квартир первого этажа. Сейчас аварийные работы уже завершены, однако в ближайшее время начнется ремонт дома и продолжатся работы по благоустройству территории, в частности, строительству подпорной стены. Средства на эти цели муниципалитет получит из краевого бюджета.

Дом на Октябрьской, 14, также сильно пострадавший от схода грунта с сопки, признан аварийным, но в нем продолжает проживать восемь семей. Губернатор поручил главе района рассмотреть вопрос об их скорейшем расселении, а пока в помощь жителям Октябрьской в наведении порядка во дворах, расчистке намытого грунта направлены спасатели МЧС.

Олег Кожемяко подчеркнул, что всего на ликвидацию последствий стихии Хасанскому району будет направлено около 90 миллионов рублей из краевого бюджета, 60 из которых – на ремонт дорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]