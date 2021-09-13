Дорогу на Лесозаводск отремонтируют до конца года

До декабря приведут в порядок восемь километров дороги к Лесозаводску. О планах дорожников рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встречах с трудовыми коллективами Лесозаводского городского округа в понедельник, 13 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, чаще всего участники встреч с главой региона задавали вопросы о состоянии дорог и мостов в городе и районе. Муниципалитет является практически «антилидером» по их качеству. Причем разбиты не только второстепенные, но и центральные дороги.

Губернатор озвучил, что для улучшения ситуации с дорожным хозяйством Лесозаводск дополнительно получил из краевого бюджета 132 миллиона рублей. Это позволит отремонтировать наиболее сложные участки. Так, ремонт «картами» ждет восемь километров дороги Горные Ключи–Лесозаводск – уже прошли соответствующие конкурсные процедуры, подрядчик обещает привести ее в порядок до конца декабря. Также ямочный ремонт затронет восьмикилометровый участок дороги к селу Иннокентьевка, приведут в порядок «гравийку» к селу Донское.

Параллельно идет ремонт и 30 километров внутригородских дорог.

Олег Кожемяко отметил, что в Лесозаводске необходимо создать филиал Примавтодора.

«Здесь нужно серьезное дорожное подразделение. Объемы работ большие, их нужно выполнять быстро, не тратить время на поиск подрядчиков. Соответствующее поручение краевой минтранс получит», – заявил губернатор.

Также власти Приморья окажут помощь в проведении «дефектовки», составлению проектно-сметной документации для ремонта моста на въезде в Лесозаводск, который находится в муниципальной собственности. После этого местная администрация сможет начать его ремонт.

«Ситуация с дорогами здесь непростая, и мы находим возможности, в первую очередь, финансовые, чтобы изменить ее к лучшему. В следующем году темпы дорожного ремонта сохраним», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]