Почти 40 километров приморских дорог отремонтируют дополнительно в этом году

До конца года в Приморском крае дополнительно в нормативное состояние приведут 36 километров дорог. Средства на это направлены из федерального бюджета, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, регион дополнительно получил 500 миллионов рублей на модернизацию улично-дорожной сети. На эти деньги будут отремонтированы дороги общей протяженностью более 36 километров в Лесозаводском городском округе, Пограничном и Тернейском муниципальных округах, Надеждинском районе.

Так, ремонт пройдет на дорогах Тереховка–Оленевод в Надеждинском районе, Рудная Пристань–Терней и Максимовка–Усть–Соболевка в Тернейском округе, Лесозаводск–Тихменево, Лесозаводск–Донское, подъезде к селу Сергеевка от трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница.

«Участки включены в план ремонта на основе пожеланий жителей. Это важные дорожные артерии, через которые проходит значительный объем транспорта», – пояснил глава министерства Виктор Свяченовский.

Дорожникам предстоит убрать пучины грунта, сделать водоотведение, уложить асфальт. Сейчас завершается отбор подрядчиков, а все работы планируется завершить до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]