«Успеть до холодов»: Губернатор проверил ход ремонта дороги на Суражевку

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в понедельник, 31 августа, оценил ход ремонта автодороги на Суражевку. Соответствующее поручение он дал в конце июля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как доложил директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов, уже расчищены кюветы, устраняются пучины грунта, идет отсыпка щебеночного основания, после чего начнется асфальтирование.

«Ремонтируем "картами" наиболее разбитые участки, всего в этом году за сентябрь-октябрь сделаем четыре километра дороги», – уточнил он.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексея Игнатенко, в следующем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» почти четыре километра этой дороги капитально отремонтируют, сейчас ведется проектирование.

Олег Кожемяко подчеркнул, что следует добавить технику и людей на объект.

«Дорога сложная, большой объем ремонта, потому что полотно уже не выдерживает обычного латания. Мы направили на приведение ее в порядок средства из бюджета, чтобы успеть до холодов, а в следующем году продолжим реконструкцию по нацпроекту», – обозначил губернатор.

Также глава региона отметил важность организации пункта весового контроля на этой дороге – соответствующее поручение краевой минтранс уже получил.

«В перспективе – строительство Артемовской ТЭЦ, сейчас продолжается строительство трассы Артем–Находка, по этой дороге идут самосвалы в карьер, поэтому нагрузка на дорогу не уменьшится. Требуется контроль за ее состоянием», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]