Ремонт дороги Шкотово–Партизанск начнется в июне 

Олег Кожемяко поручил незамедлительно начать ремонт дороги Шкотово–Партизанск во время своего визита в Партизанский городской округ, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

ГГлава региона вместе с министром транспорта Приморского края Виктором Свяченовским лично проехал по дороге, на которую во время работ на трассе Владивосток–Находка легла основная нагрузка. В результате дорогу на Партизанск быстро разбили большегрузы, сейчас она требует капитального ремонта.

«В июне нужно начинать делать ямочный ремонт, чтобы привести дорогу в надлежащее состояние. С июля начнется капитальный ремонт с 33 по 50 километры, после Новой Москвы до Серебряного перевала», – обозначил губернатор.

Глава Приморья подчеркнул, что при этом не нужно вскрывать всю дорогу сразу, а делать ее отдельными участками, шаг за шагом менять покрытие, убирая пучины.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]