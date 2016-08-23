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В Приморье начался ремонт дороги между Шкотово и Партизанском

В Приморье начался ремонт дороги между Шкотово и Партизанском

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Рабочие АО «Примавтодор» начали ямочный ремонт дороги между Шкотовским и Партизанским районами. Всего предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Специалисты уже провели дефектовку и определили все проблемные участки трассы, где есть ямы и пучины.

«Уберем старый грунт, заменим основания из щебеночной смеси, и уже после этого займемся укладкой нового асфальта. Все эти работы планируем завершить до конца лета», – уточнили на предприятии.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Партизанск поручил приморским дорожникам незамедлительно приступить к ремонту этой дороги.

«В июне нужно начинать делать ямочный ремонт, чтобы привести дорогу в надлежащее состояние. С июля начнется капитальный ремонт с 33 по 50 километры, после Новой Москвы до Серебряного перевала», – обозначил глава края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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