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Названы сроки окончания ремонта дороги на Шмаковку

Названы сроки окончания ремонта дороги на Шмаковку

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

В Приморье продолжают ремонт автодороги Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка. Работы завершат в первых числах ноября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, ремонт подъезда к курорту Шмаковский начался два месяца назад. За это время дорожники выполнили устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно-песчаной смеси, уложили основание и покрытие. На данный момент работы выполнены на 80%.

«Сейчас наши специалисты устанавливают бордюры, укладывают завершающий слой асфальтобетона. На следующей неделе приступим к благоустройству, двигаемся в графике», – отметили в Примавтодоре.

Этот первый этап ремонта трассы Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка завершится в ноябре. Второй продолжится в 2021 году.

Специалисты добавили, что в этом году в Кировском районе проведен ямочный ремонт дорог, в ходе которого расходовано уже более 1200 квадратных метров асфальтобетона. До конца года будет уложено более 5 тысяч «квадратов» асфальта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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