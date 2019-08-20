Переливы образовались на ряде дорог Приморья из-за таяния снега

АО «Примавтодор» продолжает круглосуточный мониторинг краевых дорог в связи с обильным таянием снега и выходом рек из русла. Некоторые из них оказались перемыты – организованы альтернативные объезды.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в четверг, 1 апреля, перелив протяженностью 40 метров наблюдается на автомобильной дороге Хабаровск–Владивосток–Абражеевка (на 2 километре). Вода стоит перед и после моста, глубина – до метра. Дорожные службы выставили знаки, дежурная машина и специалисты контролируют ситуацию. Проезд организован со стороны дороги Штыково–Ивановка–Реттиховка.

Три перелива – на 16, 20 и 96 километрах автомобильной дороги Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка. Глубина на первых двух достигает 10 сантиметров, длина – до 3 метров. Проезд есть. На 94 километре подмыло две опоры моста через реку Арсеньевка, организован альтернативный объезд по дорогам Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка–Покровка и Достоевка–Покровка–Минеральное.

Еще два перелива зафиксированы на 3 и 4 километрах дороги Марьевка–Поляны. Глубина – до 10 сантиметров, длина – до 11 метров. Проезд есть.

На дороге Загорное–Краснояровка наблюдается перелив глубиной до 20 сантиметров, длиной до 1 километра.

Отметим, что на дорогах края работают 305 единиц техники. АО «Примавтодор» ведет работы по восстановлению профилей гравийных дорог, водопропускных труб, их очистке, планировке проезжих частей, замене знаков, уборке мусора. Патрулирование дорог продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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