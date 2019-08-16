Ограничение проезда: закрыто движение по 11 направлениям в Приморье

Дорожные службы Приморского края восстанавливают проезды к населенным пунктам, нарушенные из-за сильных дождей, сообщают «Вести:Приморье».

По состоянию на 9:00 29 июня пока ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как рассказали в АО «Примавтодор», сейчас ограничен проезд Николо-Михайловка–Озерное–Бельцово–Орлиное, с 1,2 по 1,7 километры в Яковлевском районе – сохраняются переливы в 30-40 сантиметров, ограничен проезд для легковых машин на 3-4 километрах дороги Загорное–Краснояровка.

Ограничен проезд на 4,5 километре к селу Подгорное в Кировском районе – переливы воды до 35 сантиметров, но уже начался спад воды. Ограничен проезд на 2-3 километрах дороги Лукьяновка–Новополтавка в Красноармейском районе. Здесь сохраняются переливы глубиной до 40 сантиметров.

Проезд ограничен и на 2,6 километре дороги Хабаровск–Владивосток–Абражеевка в Черниговском районе. Затопило подъезды к мосту глубиной до метра, есть объезд по дороге Штыково–Ивановка–Ретиховка.

Нет проезда с 32 по 33 километры дороги Устиновка-Зеркальное в Кавалеровском районе – сохраняются переливы 50-60 сантиметров. Также ограничен проезд на первом километре Осиновка–Рудная Пристань–Ленино – здесь затопление поймы реки Павловка, переливы через дорогу до 40 сантиметров.

В Ольгинском районе ограничен проезд на трассе Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово к Фурманово (2 и 14 километры), нет проезда с 25 по 28 километры, ведутся работы на подъезде к мосту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]