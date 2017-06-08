Часть дорог Приморья перекрыты: продолжается устранение последствий циклона

В Приморском крае сохраняется затопление пойм отдельных рек центральных и западных районов, на отдельных участках – с подтоплением хозяйственных объектов, сообщают «Вести:Приморье». Опасных гидрологических явлений не наблюдается, однако часть дорог в муниципалитетах региона до сих пор перекрыты – дорожные службы устраняют последствия переливов воды.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, оперативные службы региона и объекты ЖКХ работают в режиме повышенной готовности в связи с прохождением сильных дождевых осадков. На данный момент ограничены проезды для легкового автотранспорта на нескольких участках муниципальных дорог.

Так, ограничен проезд на автодороге Лукьяновка–Новополтавка в Красноармейском районе из-за выхода на пойму реки Наумовка. В Кавалеровском районе ограничен проезд на дороге Осиновка–Рудная Пристань–Леноно. В Ольгинском районе нет проезда на 370 километре автодороги 300 км–Фурманово – размыт подход к мосту, бригада АО «Примавтодор» ведет ремонтные работы.

На 3-м километре автодороги Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе повторно произошел перелив воды глубиной до 45 сантиметров, проезда там сейчас нет. В селе Абражеевка Черниговского района подтоплен мост через реку, проезд ограничен. В селе Подгорное Кировского района подъем воды остановился, но на дорогах местами еще сохраняются переливы воды глубиной до 20 сантиметров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]