Из-за переливов на дорогах осложнен проезд автотранспорта в двух районах Приморья

Оперативные службы Приморья постепенно ликвидируют последствия сильных осадков, прошедших по всему краю в конце прошлой недели. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, уже удалось устранить перелив воды на дороге Екатериновка–Новая сила в Партизанском районе и на автодороге Красный Яр–Олон в Пожарском районе, практически полностью сошла вода в Находкинском городском округе. Проблемы с транспортным сообщением есть только на одной территории Приморья.

По данным министерства ГО и ЧС Приморского края, осадки прекратились практически на всей территории региона. Подъем уровня рек продолжается только за счет дотекания воды со склонов.

«Уровень воды растет в среднем и нижнем течении рек центральных и северных районов края: Уссури, Большой Уссурки, Малиновки и Бикина. Интенсивность подъема составляет 0,1-0,3 метра за сутки, общий подъем воды за паводок составляет 0,5-2,2 метра. Наблюдается подтопление пойм, пониженных участков местности на реках Большая Уссурка и Бикин, однако опасных гидрологических явлений нет», – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

При этом за прошедшие сутки паводковая обстановка сильно улучшилась – удалось устранить перелив воды на дороге Екатериновка–Новая сила в Партизанском районе и на автодороге Красный Яр–Олон в Пожарском районе, практически полностью сошла вода в Находкинском городском округе.

На дорогах края проезд ограничен только в Тернейском округе, на участке трассы Ключи–Джигит. Зафиксирован перелив воды длиной 30 метров и глубиной 50 сантиметров, оперативные службы ожидают спада воды для начала ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, семь переливов воды есть на автодороге Лукьяновка–Новополтавка в Красноармейском районе, их глубина доходит до 20 сантиметров. Спасатели держат ситуацию под контролем, проезд доступен для всех видов транспорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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