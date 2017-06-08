В пяти муниципалитетах Приморья подтоплены дороги, огороды и подворья

После интенсивных осадков в Приморье вышли из берегов реки на южных, восточных, центральных и северных территориях региона, наблюдаются переливы воды через дороги, оказались подтоплены несколько десятков огородов и подворий. Оперативные службы края держат ситуацию под контролем и устраняют последствия удара стихии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, высокое стояние уровня воды сохраняется в бассейне реки Бикин, затоплена пойма реки, отмечается подтопление пониженных участков прилегающей местности. Также на отдельных участках рек в центральных районах наблюдаются незначительные подтопления низкой поймы, опасных гидрологических явлений не отмечается.

«В связи с продолжающимися в крае дождями в ближайшие трое суток на большинстве рек Приморья прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды на 0,5-0,6 метра. Наиболее интенсивный подъем ожидается на реках западных, юго-восточных и восточных территорий края, на отдельных участках возможно подтопление пониженных территорий», – отметили специалисты чрезвычайного ведомства.

В настоящее время на особом контроле оперативные службы региона держат ситуацию в пяти муниципалитетах:

Так, в Находке подтоплено 186 огородов и подворий. Сейчас вода со всех подтопленных участков сошла. Две комиссии администрации городского округа оценивают ущерб. К настоящему времени составлено 86 проверочных актов по потере урожая и/или имущества.

В Партизанском районе перелив воды на 9-10 километре автодороги Екатериновка–Новая сила длиной 50 метров и глубиной 15 сантиметров. Проезд легкового автотранспорта ограничен. Дорожные службы оборудовали водоотводный канал, уровень воды постепенно падает.

На автодороге Красный Яр–Олон в Пожарском районе перелив длиной 80 метров и глубиной 30 сантиметров. Движение по данному участку сильно затруднено, однако сохраняется возможность движения большегрузов и машин повышенной проходимости. Уровень воды на участке постепенно падает, по мере снижения начнутся аварийно-восстановительные работы.

В Тернейском округе перелив воды через автодорогу Ключи–Джигит длиной 40 метров и глубиной 50 сантиметров с сопутствующим размывом земляного полотна. Отрезанными от внешнего мира оказались шесть человек на двух машинах, от эвакуации они отказались, связь с ними поддерживается.

Два происшествия зафиксированы в Красноармейском районе. На 2-3 километре дороги Лукьяновка–Новополтавка перелив длиной 20 метров и глубиной 20 сантиметров, на 9-10 километре той же автодороги перелив длиной 60 метров и глубиной 20 сантиметров, проезд открыт для всех видов транспорта. Кроме того, в селе Новопокровка подтоплены 22 огорода по улице Украинская. Производится откачка воды из проделанного водоотвода, ситуация под контролем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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