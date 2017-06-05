Названа дата максимальных уровней паводка в районе Приморье

В Приморье после сильных дождей наблюдаются незначительные подъемы уровня воды на отдельных участках рек края. Подтоплений в населенных пунктах нет, оперативные службы региона держат ситуацию под контролем.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, на отдельных участках рек отмечается подтопление пойменных участков.

Наиболее интенсивный подъем уровня воды наблюдается на реках бассейна Уссури (центральные районы края), чередование паводков, с наложением волн подъема воды, способствует увеличению продолжительности высокой водности и периодов затопления пойм. Так общий подъем воды за июньский паводок составляет на реках бассейна Уссури (центральные и северные районы края) преимущественно 60-180 см, на реках бассейнов Японского моря (южные и восточные районы) и оз. Ханка (западные районы) – до 70 см. На отдельных участках рек центральных отмечается подтопление пойменных участков. Остальные реки в берегах.

На реке Малиновка прохождение дождевого паводка приняло затяжной характер. В нижнем течении реки Малиновка (Дальнереченский район) подъем воды за паводок составляет 260 см, отмечается значительное затопление поймы реки, с подтоплением прилегающих к реке пониженных территорий и расположенных на них хозяйственных объектов, уровни приблизились к отметкам опасного гидрологического явления.

В ближайшие сутки в верхнем течении реки Малиновка начнется спад уровня воды, в среднем течении реки прохождение максимума паводка ожидался 24 июня, в нижнем течении у с.Веденка сохранится небольшой приток воды, высокая водность близкая к опасным отметкам, максимальные уровни паводка пройдут 27 июня, отметили в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]