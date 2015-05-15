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В Приморье два села оказались под угрозой подтопления - и это только начало

В Приморье два села оказались под угрозой подтопления - и это только начало

Дожди вновь вызвали формирование дождевых паводков на реках края
 

Под воздействием активных фронтальных разделов в период 21-22 июня в Приморском крае прошли дожди, местами сильные. Дожди вновь вызвали формирование дождевых паводков на реках края. В бассейне реки Уссури формирование паводков проходит на фоне повышенной водности и увлажненности бассейнов рек.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, наиболее значительные дополнительные подъемы уровня воды до 0,8 м за сутки отмечаются на реках бассейна Уссури в центральных районах края. На остальной территории края подъемы уровня воды не превышают 0,4 м. На отдельных участках рек центральных отмечается подтопление пойменных участков. Остальные реки в берегах.

Наиболее напряженная паводковая ситуация наблюдается в нижнем течении р. Малиновка, где прохождение локального дождевого паводка приняло затяжной характер. На данном участке отмечается значительное затопление поймы реки, с подтоплением прилегающих к реке пониженных территорий и расположенных на них хозяйственных объектов. 23 июня 2020 года в нижнем течении реки Малиновка у с. Веденка (Дальнереченский район) ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления. Создается угроза подтопления сел Соловьевка, Веденка, участков дорог местного значения.

В ближайшие трое суток подъем воды на большинстве рек Приморского края сохранится. Ожидаемый подъем воды составит 0,1 – 0,7 м. При дальнейшем развитии паводка продолжится подтопление пойменных участков на отдельных реках центральных и западных районов края.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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