Паводковая ситуация в Приморье: вода поднялась более чем на 4 метра

Спасательные, дорожные и коммунальные службы Приморского края продолжают следить за развитием паводковой ситуации на водных объектах региона. На утро пятницы, 9 апреля, подтопленных жилых и социально значимых объектов нет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации министерства ГОЧС Приморья, продолжается постепенный приток талых вод в русла рек бассейна Уссури в центральных и северных районах края. На реках бассейна озера Ханка (западные районы края) и на реках бассейна Японского моря (южные и восточные районы края) отмечается преимущественно небольшой спад уровня воды.

Общий подъем воды весеннего половодья составляет в верхнем течении рек и на малых водотоках от 0,6 до 1,6 метра, в среднем и нижнем течении рек 2,3-3,8 метра, на отдельных участках в среднем течении реки Уссури – до 4,1 метра.

«На отдельных участках в среднем течении наблюдается выход воды из берегов рек Уссури, Арсеньевка в нижнем течении и с притоками, Большая Уссурка в нижнем течении, Малиновка в среднем и нижнем течениях, Илистая в нижнем течении, с подтоплением пониженных участков рельефа, а также расположенных в них хозяйственных объектов и дорог», – уточнили в ведомстве.

Специалисты особо подчеркнули, что подтопленных жилых домов, частных подворий и переливов через дороги в Приморском крае на данный момент нет.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]