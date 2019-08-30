Названы участки дорог в Приморье, где до сих пор не восстановлен проезд

В Приморье до сих пор ликвидируют последствия циклонов. Движение по ряду участков дорог либо затруднено, либо отсутствует полностью.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, осадки оставили без проезда участок на шестом километре дороги Корниловка-Шекляево Анучинского района. Объездной путь отсутствует. Дорога находится под водой, глубина которой составляет до 70-80 сантиметров, на протяжении одного километра.

Кроме того, в Партизанском районе сейчас затруднен проезд для легковых автомобилей на девятом и десятом километрах трассы Екатериновка-Новая Сила. Наблюдаются переливы воды глубиной до 15 сантиметров и протяженностью до 150 метров.

В Пограничном округе проезд затруднен для легковых автомобилей на участке трассы Рубиновка-Госграница. Перелив наблюдается на 32-ом километре на реке Комиссаровка.

В остальных районах Приморского края проезд есть. На некоторых участках дороги ведется ремонт.

В минувшие сутки специалисты приводили в порядок 219 участков дорог. В процессе задействовали около 500 единиц техники и привлекли дополнительно 72 рабочих.

В крае велись работы по планировке дорожного полотна, ямочному ремонту, укладке асфальтобетонной смеси, окоске обочин и вырубке кустарников. Кроме того, рабочие бригады убирали мусор, очищали и монтировали водопропускные трубы, восстанавливали водопропускные канавы и кюветы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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