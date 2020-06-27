В Приморье ограничен проезд на восьми участках дорог из-за переливов воды

Проезд на дорогах Приморья ограничен на восьми участках, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Сильные дожди, прошедшие в Приморье, осложнили обстановку на реках края, вызвав новую волну паводка. На отдельных участках дорог из-за переливов воды ограничен проезд.

По данным АО «Примавтодор», сложная обстановка сложилась на восьми участках автодорог края.

«Проезд ограничен на 3-4 километрах автодороги Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе, на 2-3 километрах дороги Лукьяновка–Новополтавка в Красноармейском районе, на 650-м километре дороги в село Абражеевка в Черниговском районе, на 1-м километре автодороги ОРП–Ленино в Кавалеровском районе, на подъезде к селу Подгорное в Кировском районе, а также на трех участках автодороги 300 километр-Фурманово в Ольгинском районе. Специалисты Примавтодора патрулируют каждый проблемный участок и следят за обстановкой», – заявили в ведомстве.

В региональном министерстве ГО и ЧС отмечают, что паводковая обстановка в Приморье остается на контроле. Резкие подъемы уровня воды наблюдались на малых реках бассейна Японского моря, в верхнем течении рек бассейнов Уссури озера Ханка. Оперативные службы следят за ситуацией, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Напомним, накануне введен режим ЧС в Кавалеровском районе. Там вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, из-за чего произошло подтопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета. Повреждено восемь временных мостов, из которых четыре размыты полностью. Частично обрушены участки автомобильных дорог регионального значения Осиновка–Рудная Пристань и Устиновка–Зеркальное», происходит критическое подтопление мостовых сооружений на указанных дорогах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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