Огромная пробка сковала дорогу на Находку

Автомобилисты встали в пробку по дороге в Находку, - сообщает "Вести: Приморье".

"Со Штыково в Находку - длинная пробка, движение коловое, виной тому разваленная дорога", - рассказыавет очевидец.

В Приморье из-за сильных дождей на ряде дорог отмечаются переливы. Проезд ограничен на 3-4 километрах автодороги Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе, на подъезде к селу Подгорное в Кировском районе, на 2-3 километрах автодороги Лукьяновка–Новополтавка в Красноармейском районе и на нескольких участках трассы 300 километр–Фурманово в Ольгинском районе.

По сообщениям местных жителей, смыло часть дорожного полотна в Кавалервском районе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, сегодня в крае сохраняется дождливая погода, на реках края продолжается период повышенной водности. Подъемы уровней воды дождевого паводка от предыдущих дождей продолжаются в среднем и нижнем течении рек бассейна р. Уссури (центральные, северные районы), реках западных районов (бассейн оз.Ханка) и составляет 20-50 см за сутки. Вновь начавшиеся дожди приостановили спад воды в верховьях рек бассейна р. Уссури (центральные районы), а также на реках бассейна Японского моря (южные и восточные районы) и вызвали формирование дождевого паводка, с высотой подъема уровня воды, пока не превышающие 20 см.

Сохраняется подтопление пойменных участков отдельных рек в центральных районах. Остальные реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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