Губернатор потребовал от дорожников отремонтировать дороги до наступления холодов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал организовать эффективную работу по ремонту дорог в ночное время, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую администрацию.

Олег Кожемяко подчеркнул, главная задача дорожников – в оставшиеся до наступления холодов недели развернуть ремонтные работы в полном объеме, при этом сведя к минимуму неудобства жителей.

«Сделать это можно через организацию ремонта в ночное время, выставляя максимальное количество техники и людей, обеспечивая контроль за их работой. Для этого вы сами, как руководители, должны находиться на объектах», – заявил глава края, потребовав от подрядчиков ежедневный отчет.

Особое внимание Губернатор обратил на качество ремонта. Напомним, что ранее он вместе с одним из подрядчиков на его же машине объезжал участки дорог, обслуживаемые компанией.

«Дождливое лето не является причиной для неисполнения контрактов. Вы видели, какие объемы берете, брались за ремонт добровольно. И теперь должны приложить все усилия, чтобы выполнить его в срок. Скажу прямо: хотите работать дальше в крае – сделайте так, чтобы люди увидели положительный результат. По качеству выполненного ремонта определим, будет ли подрядчик дальше работать в регионе или нет», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]