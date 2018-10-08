Губернатор потребовал от дорожников отремонтировать дороги до наступления холодов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал организовать эффективную работу по ремонту дорог в ночное время, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую администрацию.
Олег Кожемяко подчеркнул, главная задача дорожников – в оставшиеся до наступления холодов недели развернуть ремонтные работы в полном объеме, при этом сведя к минимуму неудобства жителей.
«Сделать это можно через организацию ремонта в ночное время, выставляя максимальное количество техники и людей, обеспечивая контроль за их работой. Для этого вы сами, как руководители, должны находиться на объектах», – заявил глава края, потребовав от подрядчиков ежедневный отчет.
Особое внимание Губернатор обратил на качество ремонта. Напомним, что ранее он вместе с одним из подрядчиков на его же машине объезжал участки дорог, обслуживаемые компанией.
«Дождливое лето не является причиной для неисполнения контрактов. Вы видели, какие объемы берете, брались за ремонт добровольно. И теперь должны приложить все усилия, чтобы выполнить его в срок. Скажу прямо: хотите работать дальше в крае – сделайте так, чтобы люди увидели положительный результат. По качеству выполненного ремонта определим, будет ли подрядчик дальше работать в регионе или нет», – заявил Олег Кожемяко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
13.09.2019 Проезды ко всем пострадавшим от наводнения населённым пунктам Приморья восстановлены
-
12.09.2019 Солнце есть, ремонта дорог нет: Олег Гуменюк недоволен работой дорожных служб
-
12.09.2019 Олег Кожемяко: В следующем году ремонт дороги до Находки должен быть начат в апреле
-
05.05.2019 Олег Кожемяко: Только на мотоцикле можно прочувствовать всю "красоту" наших дорог
-
31.10.2018 Кожемяко меняет все руководство дорожной отрасли Приморья
-
08.10.2018 Мост в Преображении восстановят за год
Добавить комментарий