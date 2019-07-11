«Я вас предупреждал»: Олег Кожемяко заявил о тотальных проверках в школах

Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал, чтобы Роспотребнадзор и прокуратура усилили контроль за качеством питания детей в школах Приморского края. В этом учебном году стоимость питания для учащихся младших классов увеличили почти в два раза. Как следствие, должен измениться и качественный состав блюд. Детям необходимо предлагать разнообразное меню, чтобы каждая порция по весу, калорийности и другим параметрам соответствовала всем предъявляемым требованиям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]