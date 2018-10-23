"Разговор будет коротким": губернатор разрешил родителям следить за питанием детей в школах

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил привлечь родительские комитеты к контролю за рационом детей в школах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. В среду, 14 октября, организацию питания глава региона проверил в школе №2 поселка Славянка Хасанского района.

На селекторном совещании после посещения образовательного учреждения губернатор вновь подчеркнул, что еда в столовых должна соответствовать предпочтениям детей соответствующих возрастов.

«К сожалению, сейчас мы видим, что в большинстве школ питание должным образом не организовано. Главная задача, чтобы ребенок всю приготовленную пищу съел. Если брать пример школы в Славянке, в ассортименте – яйцо, сыр, сырники, кисель. Для первоклассника это несъедобные продукты – больше половины поставили обратно на стол. Взвесили порционные блюда – 15 граммов написано в меню, а по факту 10-12. С этой практикой нужно заканчивать», – обозначил Олег Кожемяко.

По мнению главы Приморья, возможность следить за организацией питания в школах должны получить родители учащихся.

«Механизмы контроля должны быть простые и доступные. Всем районам необходимо организовать их через родительские комитеты. Лучше родителей никто не проконтролирует, правильно ли их дети питаются в школах. Пусть мамы и бабушки от каждого класса по очереди смотрят, что и как приготовлено, согласовывают меню. И на выбор обязательно должно быть не менее двух блюд. И, конечно, я исключаю возможность, что директора школ или кто-либо еще будет препятствовать работе родительских комитетов. Разговор с такими руководителями будет коротким», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]