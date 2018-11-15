«Будем строго спрашивать и наказывать»: губернатор заявил о ситуации с питанием в школах

Ситуацию со школьным питанием возьмут на особый контроль в Приморье. За тем, как кормят детей в образовательных учреждениях, проследят прокуратура, Роспотребнадзор и родительские комитеты. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко в понедельник, 28 сентября, на оперативном штабе по коронавирусу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Глава региона подчеркнул, в текущем учебном году стоимость питания для учащихся младших классов увеличили почти в два раза. Как следствие, должен измениться и качественный состав блюд. Детям необходимо предлагать разнообразное меню, чтобы каждая порция по весу, калорийности и другим параметрам соответствовала всем предъявляемым требованиям.

«Президент России заявил, что питание должно быть бесплатным для всех учащихся начальных классов. Его стоимость для государства составляет более 70 рублей – практически в два раза больше, чем у нас было раньше. Я объезжал школы и не увидел большой разницы. Узнавал, как ребята питаются. Говорят, что на 75%. Порция – 200 граммов. 15 килограммов – общий выход блюд на один прием пищи. В ведре – четыре килограмма. Треть приготовленного. Помножьте, что получается. Каждый день – 5-6 тысяч рублей выкидывается. За 20 дней – 100 тысяч рублей оказывается в помойке. Этот вопрос нужно решать», – подчеркнул Олег Кожемяко.

По словам губернатора, решить проблему можно, если скорректировать графики питания – к примеру, кормить детей не после первого, а после второго урока, когда они проголодаются. Кроме того, можно разнообразить меню – предлагать на выбор не менее двух блюд во время каждого приема пищи.

«Есть вопросы и к составу завтраков. Предлагаются только каша и какао, а детям нужно мясо. Курица, сарделька, котлета с хлебом – это неважно, главное – чтобы ребенок это ел», – заявил глава региона.

Вопрос с обеспечением школьников качественным и бесплатным питанием находится на особом контроле в Приморье, отметил Олег Кожемяко.

«Школьное питание, соответствие его предъявляемым нормам, вес, калорийность – я прошу Роспотребнадзор внимательно следить за этим. Со следующей недели подключится и прокуратура. После Дня учителя все школы в обязательном порядке должны вывешивать на своем сайте подробное меню со стоимостью, чтобы и родители, и контролирующие органы могли в любой момент открыть и увидеть, чем сегодня кормят детей, и сколько это стоит. Это серьезная задача, за которую будем строго спрашивать и при необходимости наказывать. Речь – о начальниках управлений образования и директорах школ. Если нарушения будут системными, накажем и глав», – подчеркнул губернатор.

Напомним, обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы предложил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в январе 2020 года. Соответствующие изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ» были внесены Госдумой в феврале текущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]