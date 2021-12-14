Расходы на бесплатное питание детей в школах Владивостока увеличат почти в три раза

Ученики начальных классов муниципальных школ Владивостока обеспечиваются бесплатным питанием. Бесплатные завтраки и горячие обеды отдельных категорий учеников финансируются из бюджетных средств, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Глава Владивостока Константин Шестаков и депутат городской думы Василиса Ходнева во время визита в школу № 68 на Иртышской, 40/1 оценили, как питаются дети, и рассказали, какие изменения планируются в школьном меню со следующего года.

Сейчас стоимость бесплатных горячих обедов для учеников начальных классов из многодетных семей, а также семей с доходом ниже прожиточного минимума или находящихся в социально опасном положении составляет 25 рублей.

«Мы понимаем, что говорить о высоком разнообразии питания за 25 рублей не приходится и поддерживаем увеличение расходов на горячие обеды, - заявил Константин Шестаков. - Хотим улучшить качество питания детей и профинансируем из городского бюджета увеличение стоимости бесплатных обедов до 70 рублей со следующего года. Депутаты городской думы нас поддержали».

Василиса Ходнева отметила, что изменения по стоимости питания для определенной категории детей вносятся в муниципальный правовой акт № 124. На прошлой неделе комитет по социальной политике и делам ветеранов поддержал эту инициативу.

«Всего во Владивостоке более 3300 ребят с нового года будут получать совершенно другие по качеству обеды, родители также увидят изменения блюд в меню. Будет увеличена калорийность и питательность блюд, что, безусловно, повлияет на качество», - уточнила депутат.

Благодаря увеличению стоимости, в школьное меню планируется добавить например, больше мяса, другой вид рыбы и больше свежих овощей.

Отметим, что в бюджете Владивостока на 2022 год дополнительно предусмотрено 25,8 млн рублей. Итоговое решение будет рассмотрено на заседании городской думы 16 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]