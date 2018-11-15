Школьников Приморья будут кормить на 70 рублей в день

Кормить детей в городских школах теперь будут по-новому. Это связано с увеличением финансирования на питание в учебных заведениях. Из федерального и краевого бюджетов школам Владивостока дополнительно выделено 147 миллионов рублей. Это означает, что кормить школьника теперь будут не на 42 рубля в день, а на 70, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Как рассказали специалисты городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, это уже второе повышение за последнее время. В январе 2019 года финансирование также увеличилось вдвое. Тогда было составлено новое меню и кормить школьников стали гораздо разнообразнее. Кроме того, каждому ученику начальных классов стали предоставлять стакан молока.

Благодаря очередному повышению у специалистов Роспотребнадзора есть возможность составить новое меню. В нем появится больше овощей, мясных и молочных продуктов.

Напомним, право на бесплатное питание во Владивостоке имеют школьники:

- 1-4 классов (завтрак, молоко);

- 5-11 классов из многодетных семей (обед);

- 5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае (обед);

- 5-11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении (обед);

- 1-11 классов, с ограниченными возможностями здоровья (завтрак, обед).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]