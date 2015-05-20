Свыше миллиарда рублей направят на горячие обеды школьникам Приморья в 2020 году

Свыше миллиарда рублей направят на обеспечение школьников горячим бесплатным питанием в 2020 году в Приморье. Деньги на обозначенные цели уже заложены в краевом бюджете.

В настоящее время горячее питание в приморских школах получают все учащиеся младших классов, а также дети старшего возраста из малоимущих семей.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, бесплатное горячее питание сейчас получают 83 274 учащихся первых-четвертых классов, 8200 детей из малоимущих семей, которые учатся в пятых-девятых классах, а также 1230 старшеклассников. Всего на эти цели в краевом бюджете на 2020 год заложено 1 миллиард 108 миллионов рублей.

Напомним, в среду, 15 января, Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечить горячим питанием всех школьников с первого по четвертый класс. Глава государства объяснил это тем, что родители, находящиеся в тяжелом положении, не должны чувствовать, что не могут прокормить своих детей.

По словам Президента, средства на обозначенные цели будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов.

«Финансировать горячее питание детям будут федеральный, региональный и местный бюджеты. Также нужно наладить систему снабжения продуктами школ, обустроить буфеты», – отметил Владимир Путин.

По словам главы государства, это потребует времени, «но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года».

«Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», – подчеркнул Президент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]