Свыше миллиарда рублей направят на горячие обеды школьникам Приморья в 2020 году
Свыше миллиарда рублей направят на обеспечение школьников горячим бесплатным питанием в 2020 году в Приморье. Деньги на обозначенные цели уже заложены в краевом бюджете.
В настоящее время горячее питание в приморских школах получают все учащиеся младших классов, а также дети старшего возраста из малоимущих семей.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, бесплатное горячее питание сейчас получают 83 274 учащихся первых-четвертых классов, 8200 детей из малоимущих семей, которые учатся в пятых-девятых классах, а также 1230 старшеклассников. Всего на эти цели в краевом бюджете на 2020 год заложено 1 миллиард 108 миллионов рублей.
Напомним, в среду, 15 января, Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечить горячим питанием всех школьников с первого по четвертый класс. Глава государства объяснил это тем, что родители, находящиеся в тяжелом положении, не должны чувствовать, что не могут прокормить своих детей.
По словам Президента, средства на обозначенные цели будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов.
«Финансировать горячее питание детям будут федеральный, региональный и местный бюджеты. Также нужно наладить систему снабжения продуктами школ, обустроить буфеты», – отметил Владимир Путин.
По словам главы государства, это потребует времени, «но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года».
«Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», – подчеркнул Президент.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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