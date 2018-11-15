Школьников обеспечат горячим питанием не зависимо от статуса

Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

По предложению Президента с этого года в школах вводится бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Расходы регионов на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета. Закон о бесплатном горячем питании был принят Госдумой.

В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м – 43,6 млрд, в 2022-м – 43,6 млрд. При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.

Раньше обеспечение питанием учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов. Причем в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только для льготников. Теперь же у всех учащихся с первого по четвертый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса, - отметили в Госдуме.

Сегодня в России около 6,8 млн младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 млн человек, на 2022 год – 7,2 млн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]