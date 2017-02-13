Горячее и бесплатное: школьников будут кормить по-новому

В Думу поступили инициативы президента о бесплатном горячем питании для школьников

Речь идет о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Законодательные инициативы президента РФ Владимира Путина по обеспечению учеников школ бесплатным горячим питанием поступили в субботу в Госдуму, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Там уточнили, что речь идет о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении палаты законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года.

"В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке", - говорится в сообщении. Обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы Путин предложил ранее в послании Федеральному собранию.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, поправки президента дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Другая поправка устанавливает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания.

Третья поправка касается сроков введения новой системы: как уточнили в пресс-службе Госдумы, глава государства предложил, чтобы мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания младшеклассников осуществлялись "поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]