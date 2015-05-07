С 1 сентября школьников будут кормить по-новому

С 1 сентября в России вводится новый порядок питания детей в средних учебных заведениях. Ученикам 1-4 классов бесплатно предоставят завтраки, а если они учатся во вторую смену, то обеды. Пока к этому готовы 58 регионов, но в этом году к программе подключатся 75 процентов школ в остальных субъектах России. Это стало возможным после того, как Правительство упростило регионам доступ к субсидиям на бесплатные завтраки. Кроме того, школам предъявят целый ряд требований, в том числе, их обяжут прислушиваться к мнению родителей в вопросах питания детей.

Новые правила питания детей введены федеральным законом, принятом в этом году. Как сообщает "Парламентская газета", теперь школы должны кормить детей горячими блюдами, размещать ежедневное меню на своих сайтах, а также учитывать информацию, полученную от родителей об особенностях здоровья детей. Кроме этого к закону разработали два новых СанПиНа. По одному из них родители получают право контролировать, как организовано питание в школе, где учится их ребёнок. Например, они могут посетить пищеблок, чтобы проверить, чем кормят ребят и носит ли персонал столовой санитарную одежду. Также можно выяснить, вкусно ли готовят, опросив детей.

Во втором СанПиНе подробно расписано, чем должны оснастить пищеблок, как часто следует кормить школьников, сколько должен продолжаться перерыв на обед. Там же указано примерное меню на две недели. Например, на завтрак в качестве горячего блюда ребёнку могут дать молочную кашу, молочный суп с макаронами, омлет, рисовую запеканку, сырники, рыбные тефтели, биточки из мяса или птицы или отварную кукурузу. Также на завтрак необходимо выдать напиток, хлеб и молочные продукты. А особенно важно, сказала зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, что в документе прописано требование обеспечивать контроль качества и мониторинг горячего питания, чтобы можно было оценить эффективность организации питания обучающихся. Кроме этого, в СанПиНе сделан акцент на формирование у детей культуры правильного питания, отметила она.

Кто будет питаться бесплатно?

1 сентября вступает в силу одно из главных положений закона — всех учеников 1-4 классов государственных и муниципальных школ должны хотя бы раз в день обеспечивать горячим питанием. В меню входит горячее блюдо, не считая чая или других горячих напитков. Согласно СанПиНу, завтрак должен содержать в себе в зависимости от возраста обучающегося 12-16 граммов белка, столько же граммов жира и 60-80 граммов углеводов.

Если дети учатся во вторую смену, их накормят обедом. Заменять его на завтрак нельзя, так как он должен быть более сытным — содержать 20-25 граммов белка, такое же количество жира и 80-100 граммов углеводов. Обед включает в себя закуску (салат или свежие овощи), горячие первое и второе блюда и напиток. Фрукты и ягоды давать не обязательно, но желательно.

Раньше регионы и муниципалитеты могли организовать бесплатное питание только за свой счёт, и в большинстве субъектов оно полагались исключительно льготникам, например, детям из многодетных, малообеспеченных семей, сиротам или имеющим инвалидность. Чтобы денег хватило на всех младшеклассников независимо от социального статуса, новым законом установили, что оплачивать обеды будут за счёт бюджетов разного уровня, в том числе, федерального. При этом в законе оговорено, что программу должны реализовать не одномоментно, а поэтапно. «Бесплатным горячим питанием учеников начальной школы обеспечат в школах, технически готовых к этому, с 1 сентября 2020 года. А по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года. Так распорядился президент», — пояснила Лариса Тутова.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]