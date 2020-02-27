Нововведение от Роспотребнадзора коснется всех школ с 1 января

Новый СанПиН для общепита избавит школьников не только от вредной сухомятки, но и от йододефицита, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет «Парламентская газета».

Каждая детская организация будет обязана кормить детей горячими блюдами, обогащать их еду витаминами и во время готовки обязательно использовать йодированную соль. В школьных столовых разрешат ставить вендинговые автоматы, но там будут только сухофрукты, молочная продукция и другая полезная еда — никаких жвачек, леденцов, чипсов и газировок. Домашнюю еду детям подавать запретят. Всё это прописано в новых санитарно-эпидемиологических требованиях к организации общественного питания, которые 11 ноября утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новые СанПиНы начнут применяться с 1 января 2021 года. В них включены требования 17 разных актов, регламентирующих сферу общепита. Отличительная особенность новых СанПиНов — это учёт современных технологий и видов упаковки сырья. Новый документ иначе структурирован: все требования установлены исходя из биологических, химических и других факторов.

Самая объёмная глава санитарных правил посвящена приготовлению еды в детских садах, учебных заведениях, летних лагерях и больницах. Отметим, она во многом согласуется с недавним законом о детском питании. Как и в законе, СанПиНы требуют подавать детям горячие блюда, заменять их буфетной продукцией запрещено. Выдавать «сухой паёк» разрешено только во время поездки длительностью до четырёх часов.

Следуя императиву закона, что детский рацион должен быть сбалансированным, питательным и полезным, Роспотребнадзор расписал режимы питания, массы порций, наборы продуктов, суточную потребность в витаминах и микроэлементах для детей разных возрастов. Ещё он привёл таблицу замены одних продуктов другими. Например, вместо 100 граммов говядины можно взять 104 грамма конины или оленины.

Разрешается корректировать детское меню с учётом национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. Также отдельное меню нужно составлять для ребят, которым выписано лечебное или диетическое питание. Это единственный разряд блюд, которые родители могут сами готовить детям: школьникам позволят есть домашние обеды в столовой, если там есть холодильник и микроволновка.

Для профилактики йододефицита у детей при приготовлении еды нужно использовать йодированную соль, отмечено в СанПиНах. В регионах, где люди испытывают нехватку тех или иных микроэлементов, детские блюда нужно дополнительно обогащать необходимыми веществами, а также давать ребятам витаминные напитки.

В отдельном приложении дан список запрещённых для детей продуктов. В нём перечислены как пресловутые чипсы и газировка, так и несколько неожиданные холодец, ливерная колбаса и макароны по-флотски.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]