Что ждать школьникам, учителям и родителям с 1 января

Продление санитарных мер в школах из-за COVID-19, новый порядок приема детей в первый класс, отметка "зачет" в школьных аттестатах, запрет на использование мобильников для обучения. "РГ" собрала самые важные документы, которые в 2021 году повлияют на жизнь школьников, учителей и родителей, сообщают «Вести:Приморье».

Запись в первый класс - с 1 апреля

Министерство просвещения обновило порядок приема детей в школы. Главная новинка - теперь прием в первый класс ребят, которые по прописке прикреплены к той или иной школе, будет начинаться 1 апреля. Заканчиваться запись в первый класс будет 30 июня текущего года.

А вот если ребенок живет не на "участке" школы, то приносить заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

В документе также прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры.

В школьных аттестатах появится оценка "зачет"

Минпросвещения утвердило новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

- По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" допускается указание отметки "Зачтено", - говорится в документе.

Что еще важного в нем прописано? Бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код).

Мобильники - не для учебы

Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года.

В документе детально прописаны очень многие аспекты школьной жизни. Так, занятия должны начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Продолжительность перемен между уроками - не менее 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена - 20-30 минут. (Можно сделать две больших перемены). Особо подчеркивается, что организация профильного обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличению нагрузки.

Кроме того, санитарные правила устанавливают требования к образовательному процессу с применением электронных средств обучения. Например, диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке не должна превышать 35 минут.

Также при организации работы школ предусмотрены физкультминутки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой детей - в том числе во время письма, рисования, использования электронных средств.

Очень важный пункт касается использования мобильников для обучения: "Для образовательных целей мобильные средства связи не используются". Почему? На этот вопрос "Российской газете" ответили в Роспотребнадзоре

- Мобильные средства связи имеют чаще всего маленький размер экрана, это влечет за собой напряжение органов зрения и нарушение осанки, поэтому мобильные телефоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Что еще прописано в новых санпинах? В начальных классах при использовании ноутбука нужно использовать дополнительную клавиатуру. При использовании электронных средств обучения рабочее место должно обеспечивать ребенку зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Планшеты нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа: громкость - не более 60% от максимальной. Электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать.

- При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов, - говорится в документе. - Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

Покажите градусник

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий - все эти и другие санитарные меры останутся в школах еще на один год. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, требования к работе школ, лагерей и других детских организаций в условиях COVID-19 продлеваются до 2022 года. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение - занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Школы работают по специальному графику уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов учеников. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. Еще важный момент - экзамены, аттестация: составляется график явки обучающихся, соблюдается социальная дистанция в 1,5 м, зигзагообразная рассадка по человеку за парту. И дети, и взрослые с признаками респираторных заболеваний должны быть изолированы до приезда "скорой" или до прибытия родителей. Что важно? Абсолютно все эти меры касаются очного обучения. Они уже действуют школах России. Соблюдение этих правил позволяет учиться очно, минимизируя риски для здоровья.

Витамины и лечебное питание

Утверждены новые СанПиНы 2.3/2.4.3590-20 к организации общественного питания населения. Они будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Документ затрагивает очень много сфер. Но один из самых важных его разделов посвящен особенностям организации общественного питания детей. То есть в школах, детских садах, детских лагерях и т.д. Питание здесь должно быть здоровым, полноценным, учитывать особенности региона.

Что в нем появилось нового по сравнению со старыми документами? В меню должны быть продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. При приготовлении блюд должна использоваться не обычная соль, а йодированная.

Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. А для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, будут разрабатываться индивидуальные меню.

Важная новая норма касается домашней еды: "Допускается употребление детьми готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально отведенных помещениях, оборудованных столами и стульями, холодильником, микроволновыми печами, условиями для мытья рук".

Что интересно? Выдавать "сухой паек" детям разрешено только во время поездки или мероприятий длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов - должно быть организовано горячее питание. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой (негазированной) водой промышленного производства, дневной запас которой во время мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка.

При этом в школах будет разрешено ставить вендинговые автоматы (аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции). Правда, продаваться там будет только здоровая пища.

Кроме того, по-прежнему сохранен перечень продуктов, которые не допускаются для организации питания в школах. Например, под запретом (именно для организованного питания) будут пирожные и торты, грибы, майонез, кофе, жвачка, карамель, картофельные и кукурузные чипсы. И это далеко не полный список.

Новый порядок реализации образовательных программ

С 1 января 2021 года вступает в силу приказ Минпросвещения "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам".

В нем прописано, что при реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. А при угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без применения указанных технологий или перенос сроков обучения невозможны.

И тогда же - 1 января - вступает в силу приказ, который вносит поправки в этот документ. В нем прописано, что образовательная программа включает в себя, в том числе рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.

ЕГЭ по иностранному не будет обязательным

Вступает в силу 4 января 2021 года приказ Минпросвещения "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования". Из списка обязательных предметов для Государственной итоговой аттестации в 11-х классах исключен иностранный язык. Обязательными предметами остались русский язык с математикой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]