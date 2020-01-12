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Приказ Минпросвещения: В школах перестанут выставлять оценки

Приказ Минпросвещения: В школах перестанут выставлять оценки

Министерство просвещения утвердило новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, сообщают «Вести:Приморье».  

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 23.12.2020 года. Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

- По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" допускается указание отметки "Зачтено", - говорится в документе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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