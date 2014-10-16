Новые отметки появятся в аттестатах школьников
В России готовится новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура", - заявила министр просвещения Ольга Васильева.
В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".
Однако, выбор все-таки останется за школой.
"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на "отлично" , но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", - отметила Васильева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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