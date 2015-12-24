Определены новые документы: учителей избавят от бумажной волокиты

"Когда учителей избавят от бумажной волокиты, бесконечных и бессмысленных отчетов?"

«Мы определили четыре документа, которые должны быть: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. Все. Любые другие бумаги - о субботниках, прививках, партах и тому подобное - не должны быть заботой учителя.

Мы опять же отправляем такие рекомендации в регионы каждый год. И видим, что они не выполняются. Поэтому сейчас работаем над поправками в ФЗ "Об образовании в РФ", которые закрепят правило "четыре документа для учителя" законодательно.

Кроме того, немного облегчить жизнь педагогам должны новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30 процентов», рассказала министр просвещения Ольга Васильева в интервью «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]