В 2021 году нововведение от Минпросвещения коснется всех учителей

В 2021 году начнется апробация новой системы аттестации школьных учителей. Будут введены квалификационные категории "учитель-методист" и "учитель-наставник", говорится на сайте Минпросвещения. Запущено общественное обсуждение внедрения новых квалификационных категорий, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «РГ».

- На общероссийское обсуждение выносится ряд важных вопросов, связанных с перспективами национальной системы профессионального роста педагогических работников. В том числе - с внесением изменений в порядок аттестации. Это касается введения новых квалификационных категорий: учителя-методиста и учителя-наставника. Мы очень хотим получить обратную связь от профессионального сообщества, каким именно образом продвигать эту идею, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

По данным опроса, представленного в ходе проекта Минпросвещения "Новая образовательная среда", пройти аттестацию на "учителя-методиста" и "учителя-наставника" уже сейчас готовы более трети педагогов.

Сейчас ведомство готовит нормативную базу для внедрения новых квалификационных категорий: они расширят возможности карьерного продвижения для учителей-предметников и помогут развитию наставничества в школах.

Так, "учитель-методист" - это педагог, который может заниматься разработкой, апробацией новых педагогических технологий, учебных пособий, участвовать в методических объединениях, обсуждении проектов нормативных документов, разрабатывать программы повышения квалификации, проводить семинары, мастер-классы, быть экспертом на конкурсах педагогического мастерства, руководить практикой студентов и многое другое.

"Учитель-наставник" сможет помогать в адаптации новых педагогов к работе в школе, мотивировать, выявлять конкретные пробелы в подготовке своего подопечного и выстраивать план его профессионального роста, оценивать успехи. Помогать и передавать ему свой опыт.

Что интересно? В проекте для обсуждения подчеркивается, что "учитель-методист" и "учитель-наставник" предлагается сделать именно квалификационными категориями, а не должностями, как это обсуждалось раньше. В этом случае все не будет зависеть только лишь от воли одного директора школы. Кроме того, "при наличии у учителя одновременно двух квалификационных категорий (например, высшей квалификационной категории и квалификационной категории "учитель-методист", надбавки должны быть назначены за обе квалификационные категории), что станет фактором мотивации непрерывного профессионального развития учителей".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]