Сегодня стартовал уникальный проект - "Тихоокеанская Россия. Перезагрузка". В стенах ДВФУ прошла первая встреча. Она объединила молодых педагогов со всего края. Максим Кильчевский, учитель владивостокской школы выиграл гранд всероссийского форума «Территория смыслов» и самостоятельно придумал этот проект, с подробностями Виктория Сатдарова.

Максим Кильчевский, учитель математики в школе номер 25, раньше о таком проекте мог только мечтать. Он — один из организаторов форума молодых педагогов. Первый слет собрал более 100 учителей со всего края. «Тихоокеанская Россия. Перегрузка» - так называется проект, в рамках которого прошла рабочая встреча.

Максим Кильчевский, учитель математики, руководитель проекта «Тихоокеанская Россия. Перезагрузка. Форум молодых учителей ДФО»: - "Перегрузка — это развитие профессиональных навыков молодых учителей. Базовые компетенции 21 века и их реализация в школьной программе. В рамках своего учебного предмета можно развивать эти навыки — коммуникации, коллаборации, воспитание гражданско-финансовой грамотности и так далее."

Прокачать свои профессиональные навыки и главное - сообща. На помощь приходит масштабный конкурс преподавательских команд: «Учитель Будущего». Он учит педагогов быть не только источником знаний, но и мудрым наставником, другом для своих воспитанников.

Андрей Богданцев — руководитель профессионального конкурса «Учитель Будущего»: - "Первый федеральный проект, который охватывает команды учителей. Мы стартовали 19 ноября, заявочная кампания продлится до 31 декабря. Мы рассчитываем, что не менее 3500 учительских команд примут участие в конкурсе."

Сегодня, говорят организаторы форума, главная цель — создать ассоциацию молодых учителей региона. Вместе преподаватели смогут быстрее реализовывать новые идеи, разрабатывать методические программы и обмениваться опытом. Глобальная «перезагрузка» пройдет в марте следующего года. Образовательный форум объединит 120 лучших педагогов со всего Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]