Преподавателям информатики предлагают освоить "цифру"
По мнению парламентария, для выполнения задач нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика», необходимо повышать квалификацию педагогов по информатике. Тем самым увеличится доля населения, обладающего цифровыми навыками.
Предлагается совместно с технологическими компаниями открыть на постоянной основе образовательные «цифровые классы» с проведением тренингов для учителей информатики.
Учителя информатики должны повышать свою квалификацию и модернизировать методику преподавания, отмечает парламентарий.
Отметим, ранее Министр просвещения России Ольга Васильева раскритиковала уровень преподавания информатики в российских школах, отметив дефицит специалистов в этой области.
Министр считает, что со стороны учителей необходимо понимание причин цифровизации в школах, их вовлечения в этот процесс.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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