Преподавателям информатики предлагают освоить "цифру"

По мнению парламентария, для выполнения задач нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика», необходимо повышать квалификацию педагогов по информатике. Тем самым увеличится доля населения, обладающего цифровыми навыками.

Предлагается совместно с технологическими компаниями открыть на постоянной основе образовательные «цифровые классы» с проведением тренингов для учителей информатики.

Учителя информатики должны повышать свою квалификацию и модернизировать методику преподавания, отмечает парламентарий.

Отметим, ранее Министр просвещения России Ольга Васильева раскритиковала уровень преподавания информатики в российских школах, отметив дефицит специалистов в этой области.

Министр считает, что со стороны учителей необходимо понимание причин цифровизации в школах, их вовлечения в этот процесс.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]