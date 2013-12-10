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Преподавателям информатики предлагают освоить "цифру"

Преподавателям информатики предлагают освоить "цифру"

Фото: mel.fm

По мнению парламентария, для выполнения задач нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика», необходимо повышать квалификацию педагогов по информатике. Тем самым увеличится доля населения, обладающего цифровыми навыками.

Предлагается совместно с технологическими компаниями открыть на постоянной основе образовательные «цифровые классы» с проведением тренингов для учителей информатики.

Учителя информатики должны повышать свою квалификацию и модернизировать методику преподавания, отмечает парламентарий.

Отметим, ранее Министр просвещения России Ольга Васильева раскритиковала уровень преподавания информатики в российских школах, отметив дефицит специалистов в этой области.

Министр считает, что со стороны учителей необходимо понимание причин цифровизации в школах, их вовлечения в этот процесс.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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