Академия ФСБ объявляет набор
Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) «Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации» объявляет набор на бесплатное обучение по образовательным программам высшего образования – программам специалитета (очная форма обучения).
Факультеты ИКСИ:
- информационно-аналитические системы безопасности;
- информационная безопасность автоматизированных систем;
- информационная безопасность телекоммуникационных систем;
- компьютерная безопасность;
- криптография;
- противодействие техническим разведкам.
ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам:
русский язык, математика (профильный уровень), физика.
Кандидат проходит:
- медицинское освидетельствование,
- профессиональный психологический отбор (с обязательным проведением психофизиологического обследования с использованием полиграфа),
- проверку уровня физической подготовки,
- процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
Проверка уровня физической подготовки:
– подтягивание на перекладине,
– бег на 100 м;
– бег на 3 км.
Прибытие кандидата в Академию - с 30 июня 2020 года.
Адрес Академии ФСБ России: 119602 г. Москва, Мичуринский проспект, дом 70.
Телефоны для справок во Владивостоке: 2-217-193, 2-217-209.
С правилами приема можно ознакомиться на сайте Академии ФСБ России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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