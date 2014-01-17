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Академия ФСБ объявляет набор

Академия ФСБ объявляет набор

Фото: Знамя.Калуга

Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) «Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации» объявляет набор на бесплатное обучение по образовательным программам высшего образования – программам специалитета (очная форма обучения).

Факультеты ИКСИ:
- информационно-аналитические системы безопасности;
- информационная безопасность автоматизированных систем;
- информационная безопасность телекоммуникационных систем;
- компьютерная безопасность;
- криптография;
- противодействие техническим разведкам.

ЕГЭ должны быть сданы по следующим предметам:

русский язык, математика (профильный уровень), физика.

Кандидат проходит:

- медицинское освидетельствование,

- профессиональный психологический отбор (с обязательным проведением психофизиологического обследования с использованием полиграфа),

- проверку уровня физической подготовки,

- процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Проверка уровня физической подготовки: 

– подтягивание на перекладине,

– бег на 100 м;

– бег на 3 км.

Прибытие кандидата в Академию - с 30 июня 2020 года.

Адрес Академии ФСБ России: 119602 г. Москва, Мичуринский проспект, дом 70.

Телефоны для справок во Владивостоке: 2-217-193, 2-217-209.

С правилами приема можно ознакомиться на сайте Академии ФСБ России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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