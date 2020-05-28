Новые правила работы школ с 1 сентября

«Утренние фильтры», термометрия, дезинфекция - новая реальность, в которой придется работать всем российским школам, сообщают «Вести:Приморье».

"Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, - рассказал в интервью "РГ" министр просвещения Сергей Кравцов. - Да, школы начнут работать по особому графику, отменены массовые мероприятия. Но главное то, что традиционные занятия останутся. Традиционный всероссийский урок 1 сентября будет посвящен 75-летию Великой Победы".

По поручению президента все ученики с 1-го по 4-й классы должны получать здоровое, горячее, а главное - бесплатное питание. Все регионы уже получили федеральные средства на это. Хотя бы раз в день школы должны обеспечивать малышей горячим завтраком, а тех, кто учится во вторую смену, - обедом. Школы будут размещать меню на своих сайтах, в вопросах питания детей станут прислушиваться к родителям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]