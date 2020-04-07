«Слабые» школы поддержит Министерство просвещения

Министерство просвещения запускает проект "500+" для поддержки школ, работающих в сложных социально-экономических условиях, сообщают «Вести:Приморье». Если школа каждый год показывает низкие образовательные результаты, если ее ученики испытывают проблемы в обучении, значит, им нужна помощь. Лозунг программы - "Важен каждый ученик".

В 2020 году проект охватит около 250 школ более чем в 20 регионах страны. А в следующем году его планируется расширить. Что будет сделано для каждой отстающей школы? В ее штате должны появиться руководители с большим опытом, методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники. Плюс - к работе в таких школах также будут привлекать студентов старших курсов педвузов, отмечает «РГ».

Учителя в отстающих школах будут активно налаживать контакты и сетевое взаимодействие с лучшими образовательными организациями внутри своего региона. И это еще не все. Проект позволит организовать в регионе "творческие педагогические лаборатории" по школьным предметам, чтобы повысить мастерство учителей, внедрить проектную, исследовательскую и творческую работу в отстающих школах.

Как отметил Министр просвещения Сергей Кравцов, такая практика - признанный инструмент помощи школам во всем мире. Прежде всего, в странах с очень успешными образовательными системами.

- И международные, и российские исследования показывают важность работы со школами и учениками, испытывающими трудности, - рассказывает Сергей Кравцов. - Проект позволит нам обеспечить адресность качественной методической поддержки, подобрать те механизмы, в которых школы действительно нуждаются, и которые будут работать. Включая проект "500+" в нацпроект "Образование", мы сможем направить в эти школы и инфраструктурную поддержку. У нас есть опытные научно-исследовательские коллективы, которые работали над этой программой и будут сопровождать ее внедрение, есть понимание кадровых потребностей для этих школ, есть механизмы подключения молодых талантов - будущих педагогов, студентов старших курсов. Все это комплексная работа, на которую мы должны опираться.

Проект "500+" призван помочь в достижении глобальной цели, обозначенной в указе президента - вхождению России в число 10 стран-лидеров по качеству общего образования, замечают в ведомстве.

Кстати, по данным международного исследования PISA, Россия находится примерно на 32 месте в мире по функциональной грамотности школьников - то есть по показателю "не только знать, но и уметь эти знания применять". В среднем по математической, читательской и естественнонаучной грамотности российские школы набирают 478-488 баллов из 1000 возможных.

- Название проекта "500+" отражает задачу достижения функциональной грамотности в каждой школе, то есть достижение школой уровня подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA, - пояснили в Министерстве просвещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]