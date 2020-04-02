У школьников появится «цифровая биография»

В российских школах внедряется Цифровая образовательная среда. Планируется, что у школьников благодаря ей появится "цифровая биография" со всеми достижениями, сообщают «Вести:Приморье». Об этом «РГ» рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Знаю, что многие родители волновались по этому поводу. Хочу всех успокоить. Речь идет, прежде всего, об электронном портфолио, которое учитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Будут учитываться все победы в олимпиадах, конкурсах, другие внеучебные достижения. Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой "портфель" успехов и предоставить его в вуз, отметил Кравцов.

Кроме того, мы планируем внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его "цифровой биографии". Пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем, сложность выполненных заданий, результаты ГИА, олимпиад, чемпионатов WorldSkills - вся эта информация будет собираться и анализироваться. Анализ больших данных позволит школе построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика, оценить эффективность своей программы, и в случае необходимости скорректировать ее. Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным. А значит - эффективным, добавил министр просвещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]