Отдельным траншем: как учителя будут получать новую выплату

Выплаты учителям за классное руководство находятся под контролем Министерства науки и высшего образования и Федеральной налоговой службы.

"Мы приняли решение учитывать выплаты за классное руководство отдельно. Это позволит не смешивать их с заработной платой и другими начислениями, которые сокращаться не должны. Это для нас принципиальный вопрос. Будем держать его на контроле совместно с Федеральной налоговой службой", - отметил глава Миннауки и образования Валерий Фальков на совещании президента с членами правительства.

Также на совещании была затронута тема бесплатного горячего питания школьников.

"Правительством на эти цели выделены дополнительные средства для 27 субъектов Российской Федерации, это почти 30 миллиардов рублей на 2020–2022 годы. Деньги доведены до регионов", - доложил Фальков президенту.

Министр также подчеркнул, что горячее питание школьников будет организовано во всех школах. Общий охват детей составит порядка 7 миллионов учащихся.

На сегодня все школы, а также детские сады, учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы.

Свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности. Проверена их материально-техническая база. Подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы.

Фальков также отметил необходимость надежной эпидемиологической защиты школ.

"Мы направили в регионы совместное с Роспотребнадзором письмо, ещё раз чётко, по пунктам довели до коллег новые требования и правила, составленные в строгом соответствии с рекомендацией врачей, специалистов, которым всем необходимо следовать. Основные из них – это дезинфекция помещений, разведение по времени потоков учащихся, закрепление за классом своего кабинета, термометрия", - заявил министр.

Кроме того, 2 сентября во всех школах пройдет всероссийский открытый урок «Здоровье». Также во всех школах будут размещены наглядные информационные материалы по профилактике, подготовленные совместно с Министерством здравоохранения России.

Помимо этого, во всех субъектах Российской Федерации с сентября будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа.

Таким образом, в целом система образования с учётом требований Роспотребнадзора готова к очному началу учебного года с 1 сентября.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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