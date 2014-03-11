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Льготникам добавили денег

Льготникам добавили денег

Источник фото: pixabay.com

Премьер-министр Михаил Мишустин направил еще более 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников, сообщают «Вести:Приморье».

Средства использованы из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного на эти цели в 2020 году.

Ранее кабинет министров повысил сумму, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия, до 886,4 рубля на одного человека в месяц. Это решение увеличило бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году более чем на 988 миллионов рублей, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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