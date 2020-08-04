Льготникам увеличили ежемесячную выплату

Власти РФ увеличили сумму расходов на бесплатные лекарственные средства для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства, сообщают «Вести:Приморье».

В 2019 году норматив составлял 860,6 рублей в месяц.

"Правительство проиндексировало расходы на лекарства для льготников. Для льготных категорий граждан увеличена сумма, на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание <…> Теперь государство будет выделять на одного льготника 886,4 рубля в месяц", - говорится в пресс-релизе правительства. По данным кабмина, это увеличит в текущем году бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей.

Согласно постановлению, новый норматив финансовых затрат на эти цели будет отсчитываться от даты 1 февраля 2020 года.

Бесплатные лекарства и медицинские изделия в России положены более 20 категориям льготников. Среди них как инвалиды и ветераны боевых действий (включая участников ВОВ), так и дети до трех лет, ликвидаторы чернобыльской аварии, КМНС и многие другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]