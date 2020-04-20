Безработным родителям выплатят по 3 тысячи рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин постановлением продлил право на дополнительные выплаты потерявшим работу родителям на сентябрь. За каждого несовершеннолетнего ребенка родители получат по три тысячи рублей к пособию по безработице, сообщают «Вести:Приморье».

На социальную поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан, которые признаны безработными и имеют детей в возрасте до 18 лет.

Для финансирования новых расходов из федерального бюджета будет выделено 8,5 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]