Постановление подписано: Период получения пособия увеличен

Правительство расширило меры поддержки безработных, сообщают «Вести:Приморье».

Помощь смогут получить больше граждан. Постановление об этом подписал 10 июня Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, отмечается на сайте ГД РФ.

Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 000 рублей в месяц в июне – августе.

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.

Минимальное пособие по безработице за май – июль увеличивается до 4 500 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]