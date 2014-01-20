Инструкция предпенсионерам: как получить повышенное пособие

Минтруд напомнил правила назначения пособия по безработице предпенсионерам

Зачастую люди предпенсионного возраста по тем или иным причинам остаются без работы. При этом по закону они имеют право на выплату повышенного пособия по безработице в размере 11 280 рублей, сообщает "Вести: Приморье".

Для того, чтобы получать такое пособие, необходимо соблюсти ряд условий. О них "Российской газете" рассказали в Минтруде.

Во-первых, по закону о занятости населения пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, только в случае признания их в установленном порядке безработными.

С целью поиска подходящей работы гражданин может обратиться в любой центр занятости населения, в том числе и не по месту жительства. Он будет поставлен на регистрационный учет, после чего ему смогут предложить варианты подходящей работы, а также возможность повысить свои профессиональные навыки или освоить какое-то новое знание или умение.

А вот для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве безработного, человеку необходимо обратиться только в центр занятости населения по месту регистрации.

Во-вторых, размер пособия по безработице не может быть ниже минимальной и выше максимальной величин, ежегодно устанавливаемых правительством. Так, с 1 января 2020 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для безработных граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) составляют 1500 рублей и 11 280 рублей соответственно.

В-третьих, от того, сколько человек трудился на последнем месте работы, зависит размер его пособия и продолжительность его выплаты.

Если гражданин предпенсионного возраста в период, предшествующий началу безработицы (в течение 12 месяцев), состоял в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по безработице выплачивается в течение 12 месяцев следующим образом: первые три месяца - в размере 75% среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы); следующие четыре месяца - в размере 60% заработка; в дальнейшем - в размере 45% заработка. Но какая бы зарплата ни была у человека в последние месяцы работы, максимальная планка пособия все равно составит 11 280 в месяц.

Например, если человек получал заработную плату в 20 000 рублей в месяц, то пособие по безработице в первые три месяца после окончания работы составит 11 280 рублей, следующие четыре месяца -11 280 рублей, в дальнейшем -9 000 рублей.

Если гражданин предпенсионного возраста состоял в трудовых (служебных) отношениях в указанный период менее 26 недель, пособие по безработице выплачивается в размере его минимальной величины также в течение 12 месяцев.

Но если человек намерен возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, или он уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие действия, связанные с нарушением трудового законодательства, или гражданин направлен службой занятости на обучение и был отчислен за виновные действия, то во всех этих случаях ему будут платить минимальное пособие в течение 3 месяцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]