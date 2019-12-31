Новым постановлением правительства уменьшили размер выплат гражданам

Максимальное пособие по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей будут платить в течение трех месяцев с первой выплаты. Затем пособие уменьшится до 5 тысяч рублей. Такое постановление правительства вступает в силу 8 апреля, сообщают «Вести:Приморье».

Документ корректирует правила выплат россиянам, потерявшим работу. Ранее было установлено, что максимальное пособие в размере 12 тысяч 130 рублей выплачивают за первые 3 месяца периода безработицы, поясняет «Парламентская газета». Теперь уточнили, что максимальную сумму будут платить первые 3 месяца периода выплаты пособия. В следующие 3 месяца размер пособия составит 5 тысяч рублей.

Также в постановлении уточнили правила выплат беременным женщинам, которые остались без работы. Если первые три месяца получения пособия по безработице в максимальном размере у них пересекаются со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то компенсацию по безработице перенесут на более поздний срок.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, сставшиеся без трудоустройства из-за COVID-19 приморцы, которые встали на учет в центр занятости, смогли претендовать на материальную поддержку в размере 12 130 рублей и на материальное вознаграждение, которое определялось работодателем самостоятельно в соответствии с нормами трудового законодательства, то есть, не ниже МРОТ – 12 130 рублей.

«Плюсом» к этой сумме – районный коэффициент и дальневосточная надбавка. Кроме того, в зависимости от каждого конкретного случая гражданин мог претендовать дополнительно на повышенное пособие по безработице в размере 14 556 рублей, доплату в 3 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет.

«Так, например, безработный гражданин, имеющий двух детей и вставший на учет в центр занятости после 18 марта, смог за месяц участия в общественных работах получать около 35 тысяч рублей», – комментировали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]