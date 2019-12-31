Безработные продолжат получать увеличенные пособия до конца лета. На эти цели будет направлено 13,8 млрд рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлены до конца лета. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта, получают пособие по верхней планке – 12 130 рублей. Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.

Этим же постановлением продлевается период действия увеличенного минимального пособия по безработице. С 1 мая его размер вырос в три раза – до 4,5 тыс. рублей. Такое пособие получают те, кто проработал меньше 26 недель за последние 12 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины.

На выплаты безработным до конца лета из федерального бюджета будет направлено 13,8 млрд рублей, отмечается на сайте ГД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]